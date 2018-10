Ángel Gracia afirma no saber nada de sobornos

Uno de los nombres que saltó tras las denuncias del entramado de sobornos en el fútbol ecuatoriano fue el de Ángel Gracia.

El lateral izquierdo de El Nacional asegura estar tranquilo, tener el respaldo de la dirigencia, del cuerpo técnico, pero sobre todo sostiene que su conciencia está tranquila.

​En el audio que circuló, en el cual supuestamente Miller Salazar, presidente de Macará, habla con una persona que se identifica como Genaro como intermediario para hablar con los jugadores, se menciona a un lateral izquierdo.

“Estaba llamando por ahí a ver si le interesa que le haga un camellito el día lunes. (…) Puedo hablar con Padilla, si usted me da el ok y me dice cuánto más o menos puedo ofrecer. Yo puedo buscarle a Padilla o al lateral izquierdo”, indica Genaro.

Ante estos audios, Gracia indicó: ​”Estoy con mi conciencia tranquila, yo nunca me voy a prestar para ciertas cosas. Ese tipo Genaro daña la imagen de uno como jugador y al fútbol ecuatoriano”, comentó Gracia.