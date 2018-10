Así está la tabla de posiciones del fútbol ecuatoriano

Con el torneo entrando en su recta final, las distancias entre los clubes es cada vez más pequeña y todo luce muy complicado. Sin excepción, los cinco de los seis juegos disputados tuvieron su condumio.

Todo arrancó en Ambato. Macará y Delfín regalaron una auténtica batalla en el Bellavista. Los locales se adelantaron con un penal bien cobrado por Galo Corozo, pero Williams River lo empató justo antes del final.

Aucas y El Nacional ofrecieron un show de goles. Triplete de Edson Montaño para los orientales, mientras que por el Rojo anotaron Manuel Balda y Ángel Gracia, ambos golazos. A pesar del 3 a 2 apretado, los de Tempesta debieron golear al Bi-Tri.

La noche del sábado en el Atahualpa todo fue confusión. Partido cerrado, pocas llegadas, pero muchísimas dudas dejaron Católica y Liga. Al final, Juan Luis Anangonó se vistió de héroe, una vez más, y le dio la victoria a los albos.

El cotejo más desprolijo de la jornada fue el choque entre Deportivo Cuenca y Técnico Universitario. Cangá adelantó a los morlacos, pero el Rodillo pegó tres zarpazos rubricados por Jauch, Armas y Mora para tomarse la difícil casa de los australes.

El Clásico del Astillero tuvo episodios violentos por doquier. Bajo la dirección de Roddy Zambrano, el partido se convirtió en una batalla a ratos. Luego de un concierto de errores, Félix Torres marcó el desahogo para los amarillos que siguen en pelea.

Dado a que posee más de tres convocados a la Selección Nacional, Independiente del Valle pidió aplazar su partido pautado contra Guayaquil City. El cotejo, a realizarse en el Estadio Rumiñahui, se disputará el próximo 31 de este mes.

La décimo quinta jornada trae los siguientes juegos: El Nacional vs. Universidad Católica, Guayaquil City vs. Barcelona SC, Liga de Quito vs. Deportivo Cuenca, Delfín SC vs. Aucas, Emelec vs. Macará de Ambato y Técnico Universitario vs. Independiente del Valle.