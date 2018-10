Si esto sucede, no deberías tener sexo con él

Antes de aventurarte a tener relaciones sexuales con tu pareja existen ciertas cosas que debes tener en cuenta para evitar malas experiencias.

El portal Imujer.com elaboró una lista con estas advertencias y a continuación te las mostramos:

Te presiona físicamente

Nadie debe obligarte a hacer algo que no quieres hacer. En el caso de que él insista y hasta ejerza cierta presión y violencia sobre ti, lo que debes hacer es muy simple: ¡sal de allí de inmediato y no regreses!

No tienes ganas

No siempre vas a tener ganas de mantener relaciones y tu pareja no tiene por qué ofenderse, pues es perfectamente normal que no estés dispuesta a hacerlo todos los días.

No quiere usar ningún método anticonceptivo

Siempre debes usar condón o un método anticonceptivo al tener relaciones sexuales, pues es importante protegerse de las enfermedades de transmisión sexual, además, de los embarazos.

Si tu pareja se niega a usarlo, mejor no tengas sexo.

Tomaste unas copas de más

A veces en fiestas o reuniones tomamos un poco de más y esto provoca que hagamos cosas que a veces no recordamos. Sin embargo, el exceso de copas también puede llevarnos a tener relaciones sexuales con un desconocido y generar muchos problemas.

¡Ten cuidado con la desinhibición que pude causarte el alcohol!

No lo hagas si tienes dudas

En el caso de que vayas a tener relaciones sexuales con tu pareja pero tengas la mínima duda al respecto, lo mejor que puedes hacer es esperar y aclarar tus dudas. ¡Si no estás segura no lo hagas!

Fuente: imujer.com