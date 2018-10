Aucas se siente perjudicado por el arbitraje

‘Es vergonzoso lo que pasó hoy. Aquí hay mano negra en la designación de árbitros. Todos los reclamos que se hacen se van al tacho de la basura’, declaró Danny Walker, presidente de Aucas, luego de la derrota contra Emelec.

Durante el segundo tiempo del choque entre orientales y azules, el juez Omar Ponce tomó decisiones que dejaron sembradas las dudas en la afición, dirigencia y periodismo deportivo. Pitó un penalti a favor de Emelec que no existió, mientras que omitió un claro penalti a favor de Aucas.

‘Todos somos testigos de lo que sucedió en la cancha. Fue triste y vergonzoso. No puede ser que nos metan la mano al partido en nuestra casa. Nosotros siempre reclamamos, pero al final no dicen nada’, expresó Andrés Báez, gerente oro y grana.

¿Y qué opina el técnico de Aucas?

Omar Ponce terminó siendo el gran protagonista de una tarde donde sus fallos terminaron por afectar el resultado de forma clara e inocultable a favor de Emelec en Chillogallo.

Darío Tempesta, durante su rueda de prensa, se afilió al concepto que las decisiones no fueron tomadas con la misma vara: ‘No se puede hablar del árbitro. Vi jugadas que no fueron juzgadas de la misma forma, no se tuvo el mismo criterio’.

El entrenador argentino aseguró que su equipo le respondió en el campo y que sintió ahora depende de otros para cumplir sus objetivos. ‘Luego de este resultado va a ser muy difícil ganar la etapa’, subrayó el entrenador oriental en su disertación. / API