Canadá legaliza el consumo recreativo de marihuana

A partir de este miércoles, Canadá se convierte en el primer país industrializado y el segundo del mundo, tras Uruguay, en legalizar el consumo recreativo del cannabis, que será comercializado con un precio medio de 7,7 dólares estadounidenses por gramo.

Decenas de tiendas en todo el país, reguladas por las autoridades sanitarias canadienses, comienzan a vender de forma legal marihuana a los mayores de 18 o 19 años de edad, dependiendo de la provincia.

En algunas regiones se teme que la demanda inicial sea superior a la oferta a pesar de que las empresas que han recibido licencia del Gobierno canadiense para producir cannabis han estado trabajando a marchas forzadas en las últimas semanas para producir la máxima cantidad posible de marihuana.

El Gobierno ha sugerido un precio de venta de unos 10 dólares canadienses (7,7 dólares estadounidenses) por gramo de marihuana para que el coste del cannabis legal sea competitivo con el del mercado negro.

Y esas no fueron las únicas buenas noticias para los entusiastas de la marihuana. Horas antes de que abrieran un puñado de tiendas al por menor en la provincia más oriental del país, un funcionario federal dijo a The Associated Press que Canadá indultará a todas aquellas personas que fueron condenadas por posesión de hasta 30 gramos de marihuana, que ahora es el límite legal.

Un anuncio formal se planea para más adelante el miércoles. El funcionario, que no estaba autorizado a declarar públicamente, dijo que todos aquellos que quieran aprovechar el indulto tendrán que iniciar un proceso.

Canadá ha permitido el uso legal de la marihuana con fines medicinales desde 2001 y el gobierno del primer ministro Justin Trudeau pasó dos años en trabajar para expandir su uso a fines recreativos.

Tom Clarke, quien vendió marihuana de forma ilegal durante tres décadas, fue uno de los primeros en realizar una venta legal en Canadá después de que su tienda abrió a la medianoche local en Portugal Cove, Labrador.

La suya es una de al menos 111 tiendas legales de marihuana que se prevé que abran el miércoles en todo el país de 37 millones de habitantes, y se anticipa que muchos establecimientos más abran en un futuro cercano, de acuerdo a un estudio realizado por The Associated Press en las provincias.

Los canadienses también pueden ordenar productos de marihuana a través de sitios de internet administrados por vendedores privados o provinciales, para que se les entregue por correspondencia en la puerta de sus casas.

