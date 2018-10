Cristiano Ronaldo declaró cuál fue la razón por la que dejó el Madrid

Crsitiano Ronaldo salió del Real Madrid y los motivos por los que abandonó el club merengue motivaron especulaciones.

Según Yahoo, ” Ronaldo, de 33 años, llegó a la Juventus de Italia en julio por 100 millones de euros y ha ayudado al equipo a permanecer invicto en la Serie A esta temporada. El delantero suma siete goles en 10 partidos para el campeón italiano”.

Pero esta semana, el portugués declaró que el motivo por el que dejó las filas blancas responde a las actitudes de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

“Sentía que en el interior del club, sobre todo por parte del presidente, no me consideraban como al principio. El presidente me miraba como si ya no fuera indispensable”, explicó Ronaldo.

El goleador dijo que el dinero no fue la razón por la que dejó el Madrid. “Si hubiese sido por dinero, me hubiese ido a China en donde ganaría cinco veces más”, agregó.