Cristiano Ronaldo habría tenido más de una razón para dejar el Real Madrid

Cristiano Ronaldo abandonó el Real Madrid para formar parte de la Juventus en julio de este año, pero su salida se venía gestando desde meses atrás por diversos factores, según una investigación del diario español El Mundo.

En concreto, la tensa situación con el portugués se comenzó en mayo de 2017, cuando convocó una reunión de su círculo íntimo para encontrar al responsable de sus problemas fiscales.

“No tengo estudios […] pero no soy tonto y no me fío de nadie. Por eso cuando contrato a un asesor siempre le pago el 30 % más de lo que pide, porque no quiero problemas”, dijo Ronaldo.

Los problemas de evadir impuestos fue el primer factor,”¡Yo nunca dije que no se pagaran impuestos! ¡Quiero saber qué ha pasado!”, exclamó Ronaldo, inconsciente de que la forma de negociar con los clubes es diferente a la de los patrocinadores, que se encargan de pagar los impuestos.