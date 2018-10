Cristiano Ronaldo niega acusaciones de violación en redes

Cristiano Ronaldo negó las acusaciones de que abusó de una mujer al afirmar el miércoles que tiene la “consciencia tranquila” mientras aguarda las conclusiones de una investigación.

El futbolista de 33 años ha sido acusado de violación por Kathryn Mayorga. La mujer asegura que el astro portugués la violó en Las Vegas in 2009.

Cristiano respondió con un video en Instagram poco después que se radicara una demanda civil en el estado de Nevada la semana pasada, tildándolo como “noticias falsas”.

El miércoles, Cristiano publicó mensajes en su cuenta de Twitter tanto en portugués como en inglés.

“Niego firmemente las acusaciones que se han emitido contra mí”, dijo el delantero de la Juventus. “La violación es un delito abominable que va en contra de todo en lo que yo creo. Por más dispuesto que estoy de hacer lo necesario para limpiar mi nombre, me niego a alimentar el espectáculo mediático montado por gente que busca promocionarse a mis expensas”.

En un segundo tuit, añadió: “Tengo la conciencia tranquila y eso me permite esperar con tranquilidad los resultados de todas las investigaciones que se están realizando”.

Mayorga radicó una demanda civil en Nevada la semana pasada busca compensación monetaria por parte del futbolista, según la abogada Larissa Drohobyczer.

The Associated Press no suele identificar por su nombre a las supuestas víctimas de agresiones sexuales. Decidió hacerlo en este caso, dado que Drohobyczer afirmó que Mayorga había dado su autorización.

La demanda civil interpuesta en una corte estatal en Las Vegas señala que Cristiano violó a Mayorga, quien tenía entonces 24 años, en el penthouse de un hotel en dicha ciudad y envió después a un grupo de personas en lo que el documenta describen como expertos para resolver problemas para que buscaran un arreglo monetario con Mayorga y obstruir la investigación policial. Agrega que Mayorga fue engañada para guardar silencio a cambio de 375.000 dólares.

Drohobyczer dijo el martes que Mayorga, ahora con 34 años, es “emocionalmente frágil” y aceptó el arreglo extrajudicial hace nueve años porque jamás quiso que su nombre se hiciera público.

En un video difundido mediante Instagram, Cristiano apareció sonriente, horas después de que se presentó la demanda, y pareció negar las acusaciones.

“Falso. Noticias falsas”, afirma el portugués, cinco veces galardonado como el mejor futbolista del año, quien se mudó para esta temporada del Real Madrid a la Juventus. “Quieren promoverse con mi nombre. Es normal. Quieren ser famosos, mencionar mi nombre. Pero esto es parte del trabajo. Soy un hombre feliz. Todo bien”.

Mayorga conoció a Cristiano en un club nocturno, y subió con él y otras personas a su suite, donde habría ocurrido la agresión en un dormitorio.

El martes, el agente Aden OcampoGomez, portavoz policial en Las Vegas, advirtió que, en vista de que la investigación está abierta, el departamento no revelará el reporte que Mayorga presentó ante las autoridades el día de la supuesta agresión sexual. La demanda indica que Mayorga acudió también a un hospital, donde se le realizaron análisis para determinar si hubo un ataque sexual.

Pero Mayorga se negó a revelar a la policía el lugar de la presunta agresión. Tampoco quiso identificar al sospechoso, salvo por señalar que era un futbolista europeo, dijo OcampoGomez.

Cristiano, de 33 años, fue transferido del Manchester United al Real Madrid en 2009 por 94 millones de euros (unos 130 millones de dólares), cifra que impuso un récord en aquel entonces.

