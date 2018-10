Damián Díaz resalta lo que le falta al futbolista ecuatoriano

Damián Díaz, referente histórico de Barcelona, precisó en diálogo con CRE Satelital cuál es el problema por el que jugadores ecuatorianos no trascienden a pesar de su creciente calidad y versatilidad que los vuelve muy atractivos.

‘El jugador ecuatoriano tiene muchísimas más virtudes que el jugador argentino, pero lo que tiene el jugador argentino es que es un poco más pensante a la hora de cuidarse y ahí es donde saca diferencia, nosotros vivimos el fútbol’, apuntó.

El 10 torero agregó: ‘Yo quiero seguir jugando, no me quiero retirar todavía. Me siento en plenitud para seguir ganando cosas con el club. Como me siento acá, me quedaría toda la vida. Barcelona te exige todo el tiempo, quiere que sigas haciendo goles’.

Respecto a su retorno a las canchas, Díaz apuntó que aún se encuentra en etapa de recuperación por su molestia en la rodilla izquierda. No obstante, cree que podría llegar para el juego ante Macará, este domingo a las 17:30.

También se refirió al invicto que tiene Liga en su estadio ante Barcelona. Al respecto comentó que el día que derroten a Liga de Quito en su estadio (donde nunca han podido ganar desde su inauguración en 1997), será en un día histórico.

“Yo creo que es más de ellos (LDU) que de nosotros. El día que le ganemos a Liga en Casa Blanca será un día histórico, en un partido importante, no va ser en un partido normal de campeonato. Ellos se cuidan más en su cancha de no perder que tratar de ganarnos”.