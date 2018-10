El objeto en casa de Ariana Grande que ha vuelto locos a sus fanáticos

La cantante estadounidense Ariana Grande y su novio Pate Davidson tienen una relación sentimental de varios meses, y parece haber sido suficiente para poder convertirse en padres por primera vez. Sobre todo porque ambos viven juntos. Eso es lo que presumen muchos de sus seguidores de Instragram luego de ver la foto publicada por la misma artista musical.

Se trata de un simple selfie que Ariana Grande se tomó frente al espejo para mostrar su álbum Sweetener, y para la cual escribió: “Cloud @UltaBeauty”, haciendo referencia a su perfume. Sin embargo lo que llamó más la atención de los usuarios de la citada plataforma social es que detrás de la cantante estadounidense se logra ver un corral para bebé.

Incluso la cantante Katy Perry, también quedó asombrada y quiso averiguar más sobre este objeto en particular en el departamento de Ariana Grande y Pete Davidson. Por ello no dudó en pregunta a la intérprete de “Side To side” :”¡¿Qué estás cocinando en casa?!”. Mientras que otro fan preguntó: “¿Por qué hay una cuna atrás?”

Tras estas y otras interrogantes de sus seguidores de Instagram, fue la misma Ariana Grande quien aclaró todo, pero después de haberse divertido con estas preguntas.

Ariana aseguró “ese es el corral de juego de Piggy Smalls”. Piggy es el cerdito que ella adoptó junto a su novio Pete Davidson hace unas semanas.

El mismo comediante, pareja de Ariana Grande, explicó cómo fue que el puerquito llegó a su casa. “Esta chica dijo como, ‘Quiero un cerdo”, contó Pete Davidson a Seth Meyers.

“Los primeros dos días era realmente nuevo, y no se movía mucho. Pero luego, ahora, está comenzando a morder y, ya sabes, empieza a hacer cosas… Lo amo. Quiero que se ponga grande y gordo”, añadió el comediante con respecto a las impresiones que tiene al adoptar un cerdito y tenerlo como mascota.

Es importante recordar que Ariana Grande y Pete Davidson hicieron su primera presentación pública en los MTV Music Awards 2018.

Fuente: E! Latino/ larepublica.pe