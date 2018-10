Si buscas el nombre de esta actriz en Google es probable que encuentres un virus informático

Ruby Rose es una de las celebridades más influyentes en la Internet, debido a su participación en la famosa serie ‘Orange is the new black’ y en la cinta ‘Megalodón’. Allí la actriz brilló y mostró su característico aspecto frente a la cámara.

No obstante, tras adquirir una imagen ruda y sexy en redes sociales debido a sus publicaciones, Rose se ha convertido en un peligro para todos los seguidores que buscan su nombre en distintos navegadores.

De acuerdo con la información revelada por la compañía de ciberseguridad McAffe 2018, la actriz tomó la posición número uno en el listado de las celebridades más peligrosas en Internet debido a que los resultados que aparecen cuando buscamos su nombre nos exponen a numerosos sitios web maliciosos que contienen virus.

Esa artista de 32 años lidera la lista negativa de personalidades que nos conducen a paginas sospechosas cuando buscamos información sobre su vida, una clasificación que también encabezan las intérpretes Kristin Cavallari, Marion Cotillard, Lynda Carter y Rose Byrne.

En 2017, la cantante Avril Lavigne ocupó el primer lugar de la lista que elabora McAfee, pero este año ha descendido hasta la 30.ª posición. Otras personas ‘nocivas’ son la británica Adele y la colombiana Shakira, cantantes que ocupan los lugares 21.º y 27.º, respectivamente.

Fuente: RT/lafm.com.