Entrevista a Rafael Oyarte, sobre la elección de jueces de la Corte Constitucional

El constitucionalista Rafael Oyarte analiza el perfil con el que deben cumplir los candidatos a jueces para la Corte Constitucional y las obligaciones a las que están sujetos una vez que sean electos.

Oyarte explica que los candidatos a jueces de la Corte deben conocer la constitución y el resto del ordenamiento jurídico ya que en este organismo se presentan un sinnúmero de acciones extraordinarias en todas las materias.

“La corte no solo analiza la constitucionalidad de las normas de las leyes, reglamentos, ordenanzas, también se pronuncia por las acciones extraordinarias de protección de todas las materias, tal como el constitucionalista no puede eximirse de conocer el resto del ordenamiento jurídico, se entiende también que el penalista, el administrador conoce la cuestión, más aún si te vas a un cargo de esta naturaleza” señaló.

Sobre las posibles inhabilitaciones que pudieran recaer sobre los candidatos, Oyarte señala la participación en gobiernos de facto, haber tenido condenas por crímenes, haber incumplido medidas de reparación, entre otras.

“Hay una serie de inhabilitaciones que también tiene que ver con este tema de la probidad, no haber participado en la autoridad ejecutiva en gobiernos de facto, no tener condena por delitos o crímenes de odio, no haber incumplido medidas de reparación, todo eso aparece en la resolución” afirmó.

Por otra parte, el constitucionalista señaló que los postulantes que lleguen a ser jueces deberán regirse al principio de exclusividad que les obliga a dedicarse únicamente a la resolución y despacho de causas pendientes.

“En el concurso nosotros no debemos incurrir en los mismo vicios que se incurrió en los anteriores concursos” y añadió que “nosotros tenemos que tener jueces que comprendan que hay infinidad de causas pendientes y que tienen que resolverlas, es decir, que si usted ha aceptado este cargo, lo hace bajo el principio de exclusividad, no se va a dedicar a nada más que a esto” aseguró.