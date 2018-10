Entrevista al asambleísta Homero Castanier, sobre fuga de Fernando Alvarado

El asambleísta por movimiento CREO, Homero Castanier, habla sobre la comparecencia que tuvo lugar el jueves 25 de octubre, del ministro Paúl Granda, de la exministra Rosana Alvarado y del fiscal Paúl Pérez por la fuga del exsecretario de comunicación Fernando Alvarado.

Castanier afirma que aún se deben realizar algunas comparecencias en las que se espera que los funcionarios del Ministerio de Justicia aclaren porque luego de ser advertidos por la exministra Rosana Alvarado para que eviten el uso de los grilletes electrónicos, ellos colocaron al siguiente día este dispositivo a Fernando Alvarado.

“La exministra Rosana Alvarado manda un oficio al Consejo de la Judicatura el 8 de agosto de este año diciendo que se evite el uso de dispositivos de vigilancia electrónica y el 9 de agosto, un día después, el Ministerio de Justicia le coloca este dispositivo a Fernando Alvarado, esta es una interrogante muy grande que tienen que explicarnos porque lo hicieron” señaló.

Castanier advierte que el fiscal Pérez no supo contestar cuando se le preguntó sobre cuál es el número del actual contrato vigente, ya que el 13 de octubre, día en el que terminaba el anterior contrato, el dispositivo de Alvarado no indicó ninguna alerta, ni ese día, ni en días posteriores y una semana después se conoció de la fuga del exsecretario y se desconoce si en esa semana de 13 al 20 de octubre donde no se emiten alertas, existía algún contrato para que continúe el monitoreo.

“La exministra Rosana Alvarado firma un contrato del 13 de abril al 13 de octubre de este año para la plataforma tecnológica para el monitoreo con la empresa CONECEL S.A. (CLARO), el 13 de octubre terminaba ese contrato. El fiscal general viene y nos muestra una línea de tiempo en donde dice que desde el 9 de agosto hasta el 28 de agosto funcionó bien el dispositivo de Fernando Alvarado y del 28 de agosto al 13 de octubre se empiezan a disparar centenares de alarmas, incluso 245 de intentos de quitarse el dispositivo, y justo el 13 de octubre, cuando terminaba el contrato, el dispositivo se pone calladito, como que el dispositivo solo da señales de batería baja, eso hasta el 20 de octubre cuando ya se fuga” manifestó.

Sobre el funcionamiento de los grilletes electrónicos, Castanier asegura que estos dispositivos no estaban del todo bien. Además, de que funcionan con un chip de celular que en lugares donde no existe cobertura telefónica, no se puede rastrear al portador del aparato.

“Fernando Alvarado no se pudo fugar solo, los dispositivos no estaban todos bien (…) funcionaban con un chip de celular que donde no hay señal, no hay como seguirles y casi en el 40% de la extensión del territorio nacional no hay señal de celular” aclaró.

Además, señaló con firmeza la existencia de complicidad de altos funcionarios públicos para la fuga de Fernando Alvarado.

“Aquí hubo complicidad de las entidades de control, complicidad de quienes estuvieron en la rectoría de los ministerios que debían controlar que todo este en orden” sostuvo.