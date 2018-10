Este fue el motivo de la pelea entre los Lakers y los Rockets

El pasado fin de semana se registró una fuerte pelea entre los jugadores de Los Lakers y los efectivos de los Rockets.

Primero se pensó que una agresión por parte de Chris Paul, de los Rockets, quien introdujo su dedo en el ojo del rival Rajon Rondo, inició todo el altercado, pero al revisar las imágenes cerradas de lo sucedido se vio otro detalle.

Según RT, ” Sin embargo, la revisión detallada del video muestra que fue Rondo quien detonó la trifulca, lanzando disimuladamente un escupitajo al rostro de Paul que fue difícil de notar a simple vista”.

