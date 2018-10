Florida se prepara para el “monstruoso” huracán Michael

Los residentes del noroeste de Florida llenaban el lunes sacos de arena, tapiaban sus ventanas y amarraban sus botes en los muelles como preparativos para la llegada del huracán Michael, que los meteorólogos han advertido podría azotar la costa estadounidense del Golfo de México como un peligroso huracán de categoría 3 en los próximos días.

Alimentado por las cálidas aguas tropicales, Michael seguía fortaleciéndose y podría alcanzar la categoría 3 de huracán con vientos de hasta 179 kilómetros por hora (111 millas por hora) antes de tocar tierra el miércoles en el noroeste de Florida, advirtieron los meteorólogos.

Hacia las 11 de la noche del lunes, el meteoro tenía vientos máximos sostenidos de 144 km/h (90 mph) y avanzaba con dirección norte a 19 km/h (12 mph).

El vórtice se ubicada a unos 724kilómetros (450 millas) al sur de Apalachicola, Florida. Sus vientos con fuerza de huracán se extendían por 56 kilómetros (35 millas) desde el ojo de la tormenta y los vientos con fuerza de tormenta tropical cubrían un radio de 282 kilómetros (175 millas).

El gobernador de Florida Rick Scott describió a Michael como un “huracán monstruoso” con vientos, marejadas ciclónicas y fuertes lluvias potencialmente devastadoras.

Tropical Storm Michael rapidly formed off Mexico’s Yucatan Peninsula, has gained new strength and could become a dangerous Category 2 hurricane. Forcasters say it’s expected to strike the Gulf Coast in the Florida Panhandle midweek. (Oct. 8)

Declaró una emergencia de estado para 35 condados de Florida desde la región conocida como Panhandle hasta Tampa Bay. Activó a cientos de miembros de la Guardia Costera y suspendió los peajes para facilitar la evacuación de aquellos que viven cerca de la costa.

En la pequeña ciudad de Apalachicola, el alcalde Van Johnson Jr. dijo que los 2.300 residentes se preparan frenéticamente para un fuerte azote.

“Estamos observando una tormenta importante con un impacto importante, posiblemente el más grande que he visto en mis 59 años de vida”, dijo el alcalde de la ciudad ubicada en la costa de la Bahía Apalachicola, una entrada al Golfo de México famosa por producir alrededor del 90% de las ostras de Florida.

Para el atardecer del lunes había filas en las gasolineras y en los supermercados debido a que la gente buscaba suministros de emergencia. Se emitieron órdenes de evacuación obligatorias para los residentes de las islas barrera, para los que vivan en casas rodantes y en zonas costeras de baja altitud en el Golfo, y en los condados de Wakulla y Bay.

Algunas partes de Florida podrían tener hasta 3,7 metros (12 pies) de elevación en el nivel del mar, además de que Michael también podría arrojar hasta 30 centímetros (un pie) de lluvia sobre las comunidades del noroeste de Florida a medida que avance sobre tierra firme, señalaron los meteorólogos.

The Associated Press