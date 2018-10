Gladys Terán, integrante de la terna de Fiscalía para el CJ, sobre el accionar de los jueces (VIDEO)

Gladys Terán integrante de la terna enviada por la Fiscalía General del Estado para formar parte del Consejo de la Judicatura habla sobre el accionar de los jueces.

Sobre las acusaciones hacia Terán por una supuesta violación a los derechos humanos, cuando formó parte de un tribunal en 2014 que confirmó las sentencias en contra de tres personas que en ese momento hicieron importantes denuncias en contra de la corrupción en el Ecuador, Terán aseguró que dichas acusaciones son falsas ya que la sentencia fue dictada en enero y las medidas cautelares dadas en favor de los detenidos, fueron emitidas en marzo de ese año.

“Si bien es cierto que yo fui parte del tribunal de casación, no de juzgamiento, donde ese recurso es netamente técnico, no es menos cierto que cuando se dictó esa sentencia, que fue el 29 de enero del 2014, aún no se dictaban las medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)” dijo.

Frente a comentarios referentes a la existencia de una supuesta presión por parte del ex presidente de la república hacia distintos jueces, entre ellos Terán, esta asegura que nunca ha recibido presión por parte de ningún funcionario público.

“A mi nadie me presiona, si es que se habla de presiones del CAL, del expresidente de la república o del gobierno en sí, no ha existido tal, personalmente, a mi nadie me ha ido a tocar la puerta para decir esto hay que hacer, porque yo he sido siempre frontal en mi vida durante la administración de justicia” concluyó.