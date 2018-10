Gloria Trevi estremeció al público al confesar haber sido abusada

La edición de este año de los Latin American Music Awards buscó rendir homenaje a las mujeres latinas de la música y una de las encargadas de hacerlo fue Gloria Trevi, quien ofreció un discurso estremecedor dedicado a todas las mujeres que han sido abusadas.

Artistas de gran éxito en la industria latina también fueron invitadas con el objetivo de fomentar el empoderamiento de las mujeres: Roselyn Sánchez, Aracely Arámbula, Leslie Grace, Becky G y Gloria Trevi, quien subió al escenario para presentar su canción “Ellas soy yo”.

En su discurso, Trevi habló sobre su difícil pasado, como su paso por la cárcel y el abuso del que fue víctima durante años. “Voy aprovechar que tengo el micrófono en mi poder, y voy a decirles lo que nunca he dicho en un escenario… seguramente escucharon miles de historias de mí, entre ellas, que estuve en la cárcel. Sí, cuatro años, ocho meses y ocho días le llevó a la justicia mexicana reconocer mi inocencia. Yo fui una cortina de humo para las mujeres de Juárez, así es cómo se ocultan los crímenes”, fueron las primeras palabras de la cantante mexicana.

Trevi estuvo privada de la libertad en el año 2000 con su pareja de aquel entonces, Sergio Andrade, pues fueron acusados de abusar sexualmente de menores de edad. “Yo no fui su cómplice, tenía 15 años cuando empecé a vivir con manipulaciones, amenazas, golpes, gritos, abusos, castigos y humillaciones”, continuó.

“Hasta el día de hoy, algunos todavía me señalan y hasta me discriminan con la seguridad que les da la ignorancia… pero esto tiene que terminar, y no lo digo por mí, yo estoy bien. Esta noche, expongo mi vida por ellas. Esta noche, ‘Ellas Soy Yo'”, finalizó con una ovación del público.

“Ellas soy Yo” fue compuesta especialmente para la ceremonia y habla del poder de las mujeres sobre su vida y el abuso del cual muchas veces son víctimas. la presentación de Trevi fue descrito como uno de los momentos más emotivos de la noche de los premios.

Fuente: 24 Horas Chile