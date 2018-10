Impactantes imágenes de Indonesia después de terremoto y tsunami fueron captadas por un dron

Imágenes registradas por un dron muestran las devastadoras consecuencias provocadas por el terremoto y el tsunami que sacudieron el pasado viernes a Indonesia, según una grabación difundida en Twitter este lunes por ABC.

En el video se observa desde una vista aérea, centenares de viviendas arrasadas por el desastre natural y reducidas a escombros. La región de Palu, ubicada en la isla de Célebes, ha sido la más afectada.

Cabe recalcar que el pasado viernes, un fuerte terremoto seguido de un tsunami sacudieron la nación asiática, dejando al menos 1.203 víctimas mortales confirmadas, aunque varios medios locales ya han informado que podrían ser muchos más los muertos por causa del desastre.

Las autoridades indican que la cifra de fallecidos podría aumentar a medida que los rescatistas vayan adentrándose en las zonas más apartadas.

Drone footage shows extent of damage following double tragedy of massive earthquake and devastating tsunami in Indonesia.

At least 840 people died, the country’s national disaster agency says. https://t.co/KMNgMdKMNk pic.twitter.com/q97kiBQVTm

