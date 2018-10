Una llamada que les cambió la vida, así definen tres familias al momento en el que se enteraron que uno de sus hijos había muerto por un siniestro en las vías, aseguran que es un dolor que no tiene nombre, al que se sumó una lucha que aún no termina, la irresponsabilidad al conducir es una de las principales razones de las tragedias en calles y carreteras; exceso de velocidad, consumo de alcohol, distracción, son factores que pueden evitarse, este ha sido un año especialmente trágico y aunque las autoridades han hecho compromisos, las soluciones definitivas aun no llegan, mientras tanto estas familias viven su luto entre juzgados, abogados y la frustración de ser testigos de la injusticia en las vías.