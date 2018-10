Juan Carlos Novoa, superintendente de bancos, sobre cobros de servicios no financieros (VIDEO)

El superintendente de bancos Juan Carlos Novoa, habla sobre los cobros por servicios no financieros a través de los bancos.

Novoa explicó que los bancos están autorizados a realizar cobros tanto por servicios financieros prestados explícitamente por el banco y servicios no financieros prestados por otras empresas externas.

“Los bancos de acuerdo al Código Orgánico Monetario Financiero están facultados a realizar este tipo de cobros por servicios financieros y no financieros. Los servicios financieros son los servicios que prestan los bancos como giro del negocio, es decir, apertura de cuenta, emisión de cheques, apertura de tarjeta de crédito, los servicios no financieros son asistencias, asistencia médica, mecánica, asistencia al hogar, seguros, asesorías empresariales” sostuvo.

La autoridad aclaró que estos retiros pueden darse, previa autorización del cliente.

“Los bancos están facultados para realizar estos cobros pero previa aceptación expresa del cliente, que puede darse de acuerdo a las formas determinadas por la ley dice el Código Orgánico Monetario Financiero” y añadió que “hay que remitirse a la Ley de Comercio Electrónico y la ley de Defensa del Consumidor donde se permite contratos verbales, aceptaciones a través de correos electrónicos y por vías virtuales” aseguró.

Novoa mencionó que se está trabajando en una resolución que permita resguardar los intereses del cliente frente a la manipulación o persuasión que podría sufrir para que acceda a estos servicios no financieros.

“Estamos buscando la manera técnica de blindar esta aceptación (…) estamos trabajando en esta resolución que tiene que salir en estos días” afirmó.

Además explicó que en la Resolución del año 2015 se aclara que la Superintendencia de Bancos no regula a estas empresas, y que esto es trabajo de la Superintendencia de Compañías.

“En esta resolución del 2015 la junta de política señaló que los servicios no financieros, no están sujetos a regulación y control financiero, es decir, la Superintendencia de Bancos no regula estas empresas (…) estas son reguladas por la Superintendencia de Compañías” afirmó.