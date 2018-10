La FEF sorteó los cruces de primera fase de la edición de debut de la Copa Ecuador

Dividida en dos zonas empezará la disputa de la Copa Ecuador. El torneo paralelo que promueve la FEF tendrá inicialmente 20 equipos que se cruzarán en cotejos de ida y vuelta para definir a los primeros diez clasificados.

En la Zona Este aparecen los duelos: Dumanis vs. Chicos Malos, Alianza Cotopaxi vs. Imbabura SC, América de Ambato vs. Deportivo Quito y Mineros de Bolívar vs. Esparta de Macas. Los encuentros se realizarían la primera quincena de noviembre.

En la Zona Oeste los partidos son: Brasilia vs. Águilas, Toreros vs. Duros del Balón, Audaz Octubrino vs. San Francisco, La Gloria vs. Valle Catamayo, Insutec vs. Everest y Atlético Portoviejo vs. San Pedro. Acá aún no se definen fechas.