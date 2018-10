La polémica de la salida de Apu al parecer es infundada

En las últimas horas se difundió la información sobre la eliminación del personaje de Apu de la serie Los Simpson, porque, supuestamente reforzaba estereotipos que incitaban al racismo.

En las redes salieron miles de usuarios que se pronunciaron a favor y en contra de la supuesta decisión, pero al parecer todo se trató de información filtrada y tergiversada en las redes sociales.

Según RT, ” Según Al Jean, productor y escritor de la famosa serie, Fox no ha tomado aún la decisión de eliminar a Apu por las críticas por racismo vertidas por algunos televidentes. Estas fueron sus palabras en Twitter: “Adi Shankar no es productor de Los Simpson. Le deseo lo mejor, pero él no habla por nuestro show””.

Adi Shankar is not a producer on the Simpsons. I wish him the very best but he does not speak for our show.

Con esto Al Jean aclaró lo que había dicho Shaknar, quien fue quien publicó la información sobre la supuesta eliminación de Apu del programa y causó un revuelo mundial.

Shaknar respondió el tuit de Jean y lo invitó a trabajar en un terreno común tras la polémica destada en redes.

I wish you well too. Let’s work towards common ground. Ignoring only fans the flames. The world is polarized & getting more so, and the onus is on us to bring people together. Engage in a constructive way and this matter will go to bed. I see you, now I’m asking you to see me.

— Adi Shankar (@adishankarbrand) October 29, 2018