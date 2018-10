Lady Gaga rompe en llanto al revelar que fue violada a las 19 años

Durante una fiesta celebrada en Los Ángeles, la estrella pop Lady Gaga habló sobre la violación que sufrió cuando tenía 19 años y sobre quien la cometió: alguien de la propia industria, aunque se negó a decir su nombre.

“Como superviviente de una agresión sexual por parte de alguien de la industria del entretenimiento, como mujer que todavía no es lo suficientemente valiente para decir su nombre, como mujer que vive con dolor crónico, como mujer que fue condicionada desde muy joven para escuchar lo que los hombres le decían que tenía que hacer, hoy he decidido tener yo el poder”, relató Stefani Joanne Angelina Germanotta, nombre real de la artista, al recibir el premio a Mujer de Hollywood del Año gracias a su labor en Star is Born, la película dirigida por Bradley Cooper que es su gran lanzamiento en el cine.

Durante la gala, Gaga dijo que se siente “responsable” por lo que le sucedió: “Todavía siento vergüenza hoy aquí, frente a ustedes. Hay días en los que siento que es mi culpa”.

Y también habló de cómo la trató el mundo del cine y la música tras ese traumático episodio: “Después de compartir lo que me pasó con hombres muy poderosos de esta industria, nadie me ayudó. Esos hombres se ocultaron porque tenían miedo de perder su poder”.

Gaga contó que sufrió depresión y trastornos de la alimentación: “Tengo suerte de tener recursos para conseguir ayuda, pero para muchos no existen o no pueden pagarlos. Quiero que la salud mental se convierta en una prioridad global”.

Además confirmó otra noticia: que ella y Christian Carino, su pareja, están prometidos. La cantante, de 32 años, y el agente de artistas, de 49, empezaron a salir en 2017.

Fuente: Infobae.com