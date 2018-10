Livan Shonia perdió el combate y agredió a su entrenador

El boxeador georgiano de peso ligero Livan Shonia protagonizó un bochornoso momento tras ser declarado como perdedor en su enfrentamiento ante Spas Genov.

Shonia perdió el control luego de caer derrotado en la pelea hasta el punto de agredir a su propio entrenador.

Según RT, ” En imágenes de la polémica agresión se puede observar a Shonia desafiando a su rival tras perder la pelea a continuar el combate después de su culminación. No obstante, un árbitro intervino y apartó a Shonia de Genov. Su entrenador también entró en el ring para calmar a su púgil, pero en vez de esto, se convirtió en víctima de la agresión”.

Luego de golpear a su entrenador, Shonia regresó al ring para gritar a su contrincante y cuando volvió a su esquina su coach intentó sacarlo del cuadrilátero, pero solo recibió más golpes.

🤯🤣 Astonishing stuff from Bulgaria tonight as a boxer goes rogue after refusing to accept defeat and exchanges shots with his own coach. pic.twitter.com/mVsVOPB42p

— Michael Benson (@MichaelBensonn) October 27, 2018