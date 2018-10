Marcelo: “Estamos a muerte con el entrenador”

Marcelo, segundo capitán del Real Madrid, mostró su apoyo a la figura del entrenador Julen Lopetegui tras una nueva derrota en la crisis que protagonizan, ante el Levante (1-2) en el Santiago Bernabéu, y aseguró que están “a muerte” con su técnico.

Como hiciera el primer capitán, Sergio Ramos, tras la derrota en Vitoria frente al Alavés, Marcelo respaldó a Lopetegui en momentos en los que su continuidad está en el aire para hacer público el apoyo de la plantilla a su técnico.

“Con el ‘mister’ estamos a muerte. Nos dice bien claras las cosas, tiene un trato súper bueno con nosotros y me parece injusto hablar en el inicio de temporada como se hizo con Benitez. No es bueno que no dejen trabajar al mister y se digan tonterías sobre si se necesita un entrenador nuevo o un nuevo delantero”, dijo.

“Soy el primero que me enfado dentro del campo pero esto se soluciona entrenando y jugando. No puedo decir que vamos a ganar los diez próximos partidos, pero sí que lo vamos a dar todo dentro del campo”, añadió en Bein.

Marcelo se mostró crítico con la prensa y los rumores sobre los fichajes para el mercado invernal. “Fichar o no, no es una pregunta para mí, saben quién tiene que fichar. El año pasado cuando Cristiano no marcaba, la prensa hablaba que necesitábamos un delantero y luego calló miles de bocas”.

“Es injusto valorar a los delanteros a inicio de temporada. Si al final no ganamos nada y no meten goles me parece bien, pero es injusto pedir y hablar de la falta de goles ahora”, opinó.

Por último, mostró el estado de los jugadores del Real Madrid. “Estamos preocupados. Siempre es una presión tremenda jugar en el Real Madrid, nos gusta la presión y cuando no salen los partidos hay que trabajar y dar la cara todos los días. No tenemos ningún tipo de miedo, preocupación sí”.

Fuente: EFE