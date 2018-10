Ministra del Interior ordena búsqueda de Fernando Alvarado

A través de su perfil en la red social Twitter, la ministra del Interior, María Paula Romo, informó que se ha dispuesto un operativo especial de búsqueda de el exsecretario de comunicación, Fernando Alvarado, quien se habría retirado el grillete electrónico y habría salido del país.

El mensaje publicado indica que: “Verificamos la información de que Fernando Alvarado se habría removido el grillete electrónico. Mientras se confirma, he dispuesto notificar a controles migratorios; @PoliciaEcuador inicia operativos d búsqueda en carreteras. Juez de la causa deberá actuar de inmediato”.

Verificamos información de que Fernando Alvarado se habría removido el grillete electrónico. Mientras se confirma, he dispuesto notificar a controles migratorios; @PoliciaEcuador inicia operativos d búsqueda en carreteras.

Juez de la causa deberá actuar de inmediato. — María Paula Romo (@mariapaularomo) 20 de octubre de 2018

Por otra parte, las autoridades investigan si el texto difundido en redes, a través de varios periodistas, es verídico.

El mensaje que supuestamente Alvarado envió al Ministerio de Justicia indica:

“Estimados señores, antes que nada quisiera agradecer el trato cordial que me han dado en estas últimas semanas. Por otra parte les quisiera informar que me he despojado del dispositivo electrónico y lo he dejado abandonado. Al momento ya no me encuentro en el país, estoy en tránsito hacia un país que me ha concedido asilo. Mi abogado estará notificando formalmente en las próximas horas de este particular a la Fiscalía General del Estado, para los fines consiguientes.

Cualquier inquietud adicional estoy presto a mantener comunicación con ustedes a través de este medio.”