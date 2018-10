Mujer afirma que captó a dos fantasmas en una fotografía

Jane Cunningham es una mujer británica que visitó recientemente el Museo de infancia de Victoria y Alberto y que asegura haber captado en fotografía a fantasmas.

Horas más tarde de si visita el centro histórico, la mujer se dio cuenta que en una fotografía de su hija, aparecían en segundo plano unos seres que parecían ser “del otro mundo”.

Según RT, ” La supuesta aparición se produjo en el ala occidental del museo, en un habitación destinada a guardar los cochecitos de bebé de los visitantes. Cunningham explicó que la sala estaba tan repleta que no había espacio para que cupiera ninguna persona”.

Mum captures creepy photo of two ghosts in picture of her daughter at museumhttps://t.co/DTFnD3N67h pic.twitter.com/5RxDjsCBAu

— Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) October 17, 2018