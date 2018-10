Niño invitó a 32 personas a festejar su cumpleaños y nadie fue (VIDEO)

Un niño de seis años llamado Teddy, de Arizona, pasó por una de las experiencias más tristes de su vida cuando nadie asistió a la fiesta de cumpleaños que sus padres habían organizado en su pizzería favorita, y a la cual todos sus compañeros de clase estaban invitados.

La foto del niño solo, rodeado de una gran mesa vacía y llena de pizzas ha conmovido a los usuarios de internet. Sil Mazzini, madre del pequeño fue quien organizó todo y quien fotografió al pequeño y quien colgó la instantánea que se ha hecho viral en facebook.

La progenitora organizó el evento en el restaurante Pizza Peter Pipper, pero lamentablemente ninguno de los 32 invitados acudió a la celebración.

El reportero local Nick VinZant publicó la foto del niño sentado en la larga mesa rodeada de docenas de platos de papel vacíos en Facebook, pidiéndoles a otras personalidades que desearan un feliz cunpleaños al joven tras la triste situación.

Lo sucedido rápidamente llamó la atención de la comunidad cuando el equipo de la NBA de los Phoenix Suns y el equipo de Phoenix Rising MLS invitaron al niño a celebrarlo en sus próximos partidos. “Algunos de los padres me confirmaron que no podían venir, pero muchos de ellos simplemente no se presentaron”, comentaba Mazzinni a ABC15.

Algunos usuarios en redes sociales se solidarizaron con el menor y le enviaron mensajes se apoyo. El usuario de Facebook Tyler Hendrick redactó: “De un amigo a otro: la gente es maravillosa, pero da igual si son pocos. No es la cantidad de amigos sino la calidad de los que elijas lo que verdaderamente importa. ¡Sé feliz y disfruta toda esa pizza! ¡Esa es la mejor parte!”.

.