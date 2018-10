Hasta hace poco tiempo se daba por sentado que todo el mundo quería tener familia con hijos, pero esto ha ido cambiando y cada vez más hombres y mujeres deciden no casarse y no tener descendencia, las razones son múltiples, la sobrepoblación del planeta, privilegiar los planes personales a la responsabilidad de criar otro ser humano, entre otros, aunque esta es una decisión personal, la sociedad es muy crítica con quienes optan por no traer hijos al mundo. Hoy, ellos y ellas nos exponen sus razones y los cuestionamientos que enfrentan a diario de familiares, amigos y conocidos, en el siguiente reportaje analizamos la realidad de quienes no quieren hijos.