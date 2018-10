Revelan la gravedad de la lesión de Tegan Nox de la WWE

Tegan Nox se enfrentó ante Rhea Ripley en el ring de la WWE, pero en medio del combate sufrió una terrible lesión que la incapacitó ante la mirada de miles de espectadores.

En un momento de la lucha, Nox saltó fuera del ring para embestir a su rival, y ahí fue cuando su rodilla “explotó”. Luego de ese movimiento se vieron las duras imágenes del sufrimiento por el dolor de la atleta.

Según RT, “La luchadora gales incluso trató de continuar la pelea pero fue derribada por su oponente, golpeando su rodilla ya lesionada contra el piso. Finalmente, el dolor se hizo demasiado fuerte y se desplomó en el suelo”.

Si bien el episodio tuvo lugar en agosto pasado, recién hoy la WWE reveló la gravedad de la lesión de la luchadora que la dejará fuera del ring durante un año completo.

Well…that happened 🖤 I may be out for a while but I cannot thank my friends and family for everything they’ve done the past few weeks and for all the kind words I’ve received, it genuinely warms my heart and gives me that extra 🔥 to come back even better 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🤙🏼 pic.twitter.com/1CzYBOGGrq

— Tegan Nox 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@TeganNoxWWE_) October 18, 2018