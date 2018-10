Richard Carapaz ya piensa en las competencias del 2019

Richard Carapaz no deja de ciclear. Después de la vuelta a España ahora viene el Mundial del Ciclismo.

En entrevista con Teleamazonas, Carapaz confirma que ha sido un balance positivo el estar en competencias de las más importantes del mundo.

“Hemos hecho lo mejor posible, no he podido estar en plena forma, pero ha sido algo importante, algo histórico que me enorgullece por la temporada que he hecho”, afirmó.

“De cara al 2019 aspiro estar en dos grandes, volver al Giro de Italia y la vuelta a España, demostramos que tenemos piernas para estar ahí en el podio”, afirmó.

Pero Richard es un ciclista que quiere por más, y afirmó que para el 2020 espera estar en el Tour de Francia.