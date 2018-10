Rodrigo Paz, uno de los puntos a resaltar en la celebración de Liga

Los albos están de celebración. El centenario de su fundación como Club Universitario se ha conmemorado por todo lo alto, y a pesar de las críticas de voces que desentienden las fechas que festeja Liga.

La hinchada y la directiva han marcado la agenda de fiestas que busca recordar el primer antecedente de Liga en el fútbol ecuatoriano, cuando en 1918 nació en el seno de la Universidad Central de Quito, más precisamente en su facultad de medicina, aquel equipo conocido como los ‘doctorcitos’. Se trataba del club Universitarios.

En este centenario de actividad constante por el deporte nacional, Liga de Quito ha cosechado 10 torneos locales y 4 copas internacionales. Esta temporada, de la mano de Pablo Repetto, el Rey de Copas podría dar una nueva vuelta olímpica local.

Y en gran parte de esa historia ha estado el nombre de Rodrigo Paz Delgado.

Rodrigo Paz, principal cara histórica de los albos, señaló en diálogo con Área Deportiva: ‘Soy un hombre muy grato con la vida, Liga ha sido lo más lindo de mi vida. Es una gran felicidad haber formado esta institución y verla crecer así’.

En su habitual tono humorístico y distensionado, Paz aseguró que ninguno de sus colaboradores se pone otra camiseta: ‘El que no es de Liga no come, todos los que trabajan conmigo son hinchas de Liga, es el primer requisito para ser contratados’. /API