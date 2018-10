¿Se destapa corrupción en el fútbol ecuatoriano?

Miembros del Directorio de la Liga Profesional del fútbol del Ecuador fueron llamados a una reunión extraordinaria para tratar el complicado tema de los supuestos amaños de partidos.

Esta reunión se llevará a cabo este jueves 18 de octubre de 2018, en las oficinas del organismo, en Samborondón, desde las 11:30.

El tema gira en torno a “Artículos periodísticos que hacen referencia a grabaciones publicadas en internet, artículos que relacionan a dirigentes del Club Deportivo Macará con presuntos conductas tipificadas como infracción en el reglamento de la Comisión Disciplinaria de la FEF”, indica el comunicado de la Liga Pro.

Dichos audios evidenciarían que, supuestamente, el presidente del club, Miller Salazar, habría aceptado entregar dinero a jugadores de El Nacional, para ganar su partido que correspondió a la fecha 12 del torneo.

Entre audios

En redes sociales, Macará indicó: “Por medio de audios que circulan en redes sociales ha sido mancillado (sic) en nombre del Macará y de sus dirigentes (…) No podemos entregar mayor información para no entorpecer la indagación. Adjuntamos la denuncia realizada ante las autoridades competentes”.

En el audio, un sujeto identificado como Genaro estaría hablando presuntamente con Salazar: “(…) Estaba llamando por ahí a ver si le interesa que le haga un camellito el día lunes. (…) Puedo hablar con Padilla, si usted me da el ok y me dice cuánto más o menos puedo ofrecer. Yo puedo buscarle a Padilla o al lateral izquierdo”, ofrece Genaro.

Reacciona Padilla

Uno de los nombres mencionados es el del arquero de El Nacional, Johan Padilla. A través de un comunicado, el portero rechazó el contenido de los audios sobre supuestos sobornos para dejarse ganar del Macará.

Y en redes indicó: ​”Me dirijo a la opinión pública con la finalidad de rechazar de manera enfática y categórica el contenido de varios audios que circulan en redes sociales y medios de comunicación en los cuales las personas que participan en las conversaciones hablan de supuestos arreglos de partidos y mencionan mi nombre”, afirmó el arquero.

“Jamás he sido parte de este tipo de amaños, los cuales van en contra de los principios que tengo como persona y del deporte que practico y al que me debo”, agregó y afirma que junto con sus abogados, emprenderá acciones legales.

“He decidido no brindar declaraciones a medios de comunicación y junto con mis abogados tomaremos las acciones que la normativa ampare tanto en la FEF, como en las instancias que correspondan”, puntualizó.

¿Y qué dice Genaro?

En diálogo con la Radio Redonda de Quito (96,9), el presunto intermediario entre futbolistas, dirigentes y otros presuntos interesados, Genaro H., afirmó que intentó sobornar a un futbolistas por pedido de terceros.

El intermediario reconoció públicamente que hay quienes hacen este “trabajo” de mediadores entre clubes y jugadores para amarrar los compromisos del fútbol ecuatoriano, principalmente en la Segunda Categoría, pero con alcances más arriba en primera A.

“El señor Salazar se me acercó para que les ayudará con este partido y de ahí mi nombre ha estado involucrado en esta vaina de arreglar partidos. Mi nombre está manchado y es verdad, lo admito, pero no estoy de acuerdo en que el señor Miller Salazar me ha puesto una demanda a mí como que yo lo estoy extorsionando”, sostuvo Genero.

Pero no queda ahí. Genaro también afirmó que el presidente del Macará le solicitó que “arreglara” el partido con futbolistas de Liga de Quito. “Ellos me iban a pagar por ese partido. Me iban a dar cierta cantidad por el empate y cierta cantidad por la victoria”. Dicho partido terminó 0-0.

“Aquí los equipos pequeños les ganan a los grandes y ¿saben por qué pasa?. Incluso ayer escuché unas declaraciones y dizque me involucraban con Liga de Portoviejo, pero eso fue por otro tema”, resaltó. Y agregó que “el Campeonato Nacional es una “mafia”.