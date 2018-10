Shakira lanzará una serie biográfica llamada “Shakira Dream”

La cantante colombiana Shakira lanzará una serie web biográfica llamada “Shakira Dream”, en la que narrará sus vivencias, secretos de su familia y hablará sobre el camino recorrido hasta convertirse en una estrella, confirmó el medio colombiano Caracol TV.

“El primer capítulo del nuevo proyecto de la cantante colombiana llevará como título “Music is My Life”, “La Música es Mi Vida” en español.

Shakira, quien tiene previsto realizar una gira latinoamericana en octubre y noviembre, publicó en sus redes sociales un adelanto de su serie, que incluye el video de un breve repaso de su carrera.

“‘La música es mi vida/Music is my life’. No se pierdan el primer episodio de la serie de #ShakiraDream”, escribió en Instagram la cantante barranquillera.

“Mi sueño fue siempre el de crear y el de expresarme porque sólo así me sentía verdaderamente libre. Un sueño nunca se acaba, un sueño siempre está vivo, hay que luchar y luchar día a día para conseguirlo”, dice Shakira en el video.

Shakira comenzará su gira latinoamericana el 11 de octubre, pasando por 8 países, entre esos Ecuador, en la ciudad de Guayaquil el primero de noviembre.

Fuente: 24 Horas Chile