Su tamaño no los define pero les ha permitido demostrar que no se detienen ante nada y es que los centímetros no cuentan cuando alguien quiere cambiar el mundo, a veces la huella que uno deja es mucho más grande que la talla, cada 25 de octubre se conmemora el día de las personas con esta condición, como una oportunidad de conocerlos, de acercarse a sus inquietudes y de derribar las barreras físicas y sociales que les ha impuesto la sociedad. Hoy, niños, hombres, mujeres nos cuentan cómo es su día a día, cómo lograron destacarse en distintos ámbitos y cómo ven el mundo quienes tienen talla baja.