Taylor Swift triunfa en los AMAs, llama a sus fans a votar

comenzó su semana con un raro mensaje político en las redes sociales, y continuó la conversación en los American Music Awards exhortando a sus seguidores a votar en las elecciones legislativas de noviembre.

Swift se alzó con el premio a la artista del año en la ceremonia del martes por la noche en Los Ángeles, superando a Drake, Ed Sheeran, Imagine Dragons y Post Malone. Los ganadores de los AMAs son elegidos por los fans.

“Este premio y cada premio que se entregó esta noche fue elegido por votación de la gente. Y ustedes saben qué más se elige por votación de la gente: las elecciones de mitad de legislatura el 6 de noviembre”, dijo la cantante.

Swift anunció el domingo que votaría por el candidato a senador demócrata de Tennessee Phil Bredesen, rompiendo su prolongada negativa de expresar públicamente sus opiniones políticas.

El voto fue un tema recurrente en los AMAs. La anfitriona Tracee Ellis Ross, actriz ganadora del Globo de Oro por “black-ish”, usó una camiseta en la que decía “Yo soy una votante”, mientras que el actor y comediante Billy Eichner le dijo a la audiencia que “la elección más importante de nuestras vidas está ocurriendo”.

“Por favor agarren a sus amigos y díganles que voten. Ahora es el momento. Si creen en la igualdad de la mujer, de la gente de color, de la comunidad LGBTQ. Si creen que el cambio climático es real y que necesitamos hacer algo al respecto”, dijo en el escenario antes de presentar un premio.

“Y pueden ir a Vote.org como les dijo Taylor Swift”, agregó.

Swift, quien inauguró la gala con una interpretación de “I Did Something Bad”, marcó un hito al convertirse en la mujer más condecorada en la historia de los AMAs con un total de 23. Pese a tener el álbum más vendido del año y tres éxitos No. 1, Drake no se llevó un solo premio. No asistió a la ceremonia pero encabezaba, junto con Cardi B, la lista de nominados con ocho candidaturas.

Cardi B, quien ganó tres honores, recibió el primero de la noche, a mejor artista favorita de rap/hip hop.

“ReaImente quiero agradecerle a mi hija”, dijo la artista, y agregó: “Tengo que demostrarle a la gente que está equivocada. Dijeron que no iba a lograrlo después de que tuviera un bebé”.

La rapera subió al escenario para ofrecer una festiva y colorida interpretación de su éxito No. 1 “I Like It” junto a J Balvin y Bad Bunny, quien entró al escenario montado en un carrito de supermercado. El esposo de Cardi B, Offset del trío de rap Migos, bailó desde su asiento junto a su compañero de grupo Quavo mientras su esposa recorría el escenario dando vibrantes pasos de baile, incluyendo de salsa.

Cardi B retornó el favor más tarde al gritar emocionada cuando Migos fue nombrado dúo o grupo favorito de pop/rock, superando a Maroon 5 e Imagine Dragons.

“No sabíamos que íbamos a ganar esto, para nada”, dijo Quavo, mencionando también a su compañero Takeoff, quien no asistió a los AMAs.

“Quiero agradecerte a ti, dama sexy”, dijo Offset señalando a Cardi B.

Otra debutante en ascenso que conquistó al público fue Ella Mai, quien cantó el máximo éxito del año de R&B, “Boo’d Up”, en un número que comenzó caminando por los pasillos del Teatro Microsoft. Khalid, Quavo y Offset fueron algunos de los que bailaron durante su presentación, mientras que otros cantaron y algunos la filmaron con sus celulares.

Entre los que brillaron en el escenario estuvieron la cantante de R&B Ciara, quien hizo alarde de sus pasos de baile acompañada por Missy Elliott. Carrie Underwood fue vocalmente perfecta en “Spinning Bottles”. Y Camila Cabello, quien empató con Swift con cuatro premios, incluyendo a artista nuevo del año, ofreció una interpretación desgarradora y vocalmente impresionante de la balada “Consequences” que le mereció una ovación de pie.

El espectáculo de tres horas cerró con un emocionante homenaje a Aretha Franklin, fallecida en agosto. Gladys Knight, Ledisi, Mary Mary, Donnie McClurkin y CeCe Winans estuvieron entre los artistas que rindieron honor a las raíces góspel de la Reina del Soul y su emblemático álbum “Amazing Grace”.

El rapero y cantante XXXTentacion, quien fue asesinado en junio, también fue reconocido con el premio al álbum favorito de soul/R&B por su debut de 2017, “17”. Días antes había sido nombrado mejor artista nuevo en los BET Hip-Hop Awards.

Su madre, Cleopatra Bernard, dijo que se sentía honrada al aceptar el AMA en su nombre. “Estoy tan nerviosa”, expresó entre los aplausos del público.

Kane Brown arrasó en las categorías country con tres trofeos: artista masculino favorito, álbum y canción. Y Underwood fue nombrada artista femenina country favorita.

Post Malone, quien lució un traje azul claro y cantó, se llevó el premio al artista masculino de pop/rock mientras que Khalid se alzó con el de artista masculino de soul/R&B.

El premio al artista latino favorito, anunciado en un comunicado al finalizar la gala, fue para el astro puertorriqueño del reggaetón Daddy Yankee.

También actuaron en la ceremonia Mariah Carey, Jennifer López, Shawn Mendes y twenty one pilots, entre otros.