The Haunting of Hill House es aclamada por expertos del cine de terror

Recientemente la plataforma de Netflix estrenó su nueva serie “The Haunting of Hill House”, la que en pocos días se ha transformado en todo un éxito, tanto por las buenas críticas de los expertos como por la preferencia del público, sin embargo ha causado más de un problema a varios de sus espectadores

La producción basada en el libro de Shirley Jackson publicado en 1959 resultó ser tan terrorífica que algunos espectadores han resultado con vómitos e incluso desmayos.

La serie se centra en la historia de la familia Crain, quienes luego de llegar a vivir a la mansión Hill House pasan por una serie de extraños acontecimientos donde la tragedia los azota en más de una oportunidad.

Expertos en la materia calificaron la serie de la plataforma de streaming como “una de las mejores series del año” y “una de las más escalofriantes de todos los tiempos”.

Pero el más llamativo de los elogios provino de un conocedor del género Stephen King quien aseguró a través de su cuenta de Twitter que “The Haunting of Hill House, revisada y remodelada por Mike Flanagan. Normalmente no me importa este tipo de revisionismo, pero es genial. Cercano al trabajo de un genio, de verdad. Creo que Shirley Jackson lo aprobaría, pero quién sabe”

La serie que cuenta con 10 capítulos y ya está disponible en la plataforma de streaming.

THE HAUNTING OF HILL HOUSE, revised and remodeled by Mike Flanagan. I don’t usually care for this kind of revisionism, but this is great. Close to a work of genius, really. I think Shirley Jackson would approve, but who knows for sure.

— Stephen King (@StephenKing) 17 de octubre de 2018