Tres palestinos muertos en protestas en Gaza

Soldados israelíes mataron a tiros a tres palestinos el viernes, entre ellos un niño de 13 años, durante una protesta de miles de personas en la frontera entre la Franja de Gaza e Israel, informó el ministerio de salud de Gaza.

Dijo que el niño fue alcanzado por un balazo en el pecho. Agregó que un hombre de 24 años falleció de un disparo en la espalda y que otro, de 28 años, murió en el hospital. Añadió que 126 manifestantes fueron heridos de bala.

En respuesta a llamados de Hamas _el grupo extremista islámico que gobierna la franja_, miles de palestinos se concentraron en cinco áreas de la cerca fronteriza, donde quemaron neumáticos, lanzaron piedras y corearon lemas por el bloqueo israelí-egipcio contra el territorio.

Las fuerzas armadas israelíes dijeron que participaron unos 20.000 manifestantes. Dijo que algunos manifestantes lanzaron explosivos y granadas contra os soldados, que usaron gas lacrimógeno y disparos para dispersar las muchedumbres.

Al menos en dos localidades, jóvenes con cortacadenas cortaron la cerca fronteriza, pero no entraron a territorio israelí, dijeron las fuerzas armadas.

Israel lanzó dos ataques aéreos en lo que dijo fue una respuesta al uso de explosivos. Uno hizo blanco a menos de 50 metros de dos vehículos con la identificación de The Associated Press. Un camarógrafo dijo que en el área, a unos 250 metros de la frontera, había periodistas, ambulancias y vendedores ambulantes. No hubo heridos.

Hamas, que tomó por la fuerza el poder en el territorio en 2007 tras ganar elecciones legislativas allí el año previo, busca el fin del bloqueo, que ha destruido la economía y elevado la tasa de desempleo por encima del 50%.

La agrupación islamista lanzó las protestas en marzo semanalmente, pero las escaló recientemente tras el fracaso de gestiones egipcias para mediar un cese del fuego que aflojara el cierre fronterizo.

El número de participantes fue mayor que el del viernes previo, cuando las protestas registraron siete muertos, la mayor cifra en los últimos cuatro meses. Aunque varios centenares cruzaron la cerca el viernes pasado, apenas unas decenas se aventuraron esta vez.

Desde el inicio de las protestas en marzo, los disparos israelíes han matado a 148 palestinos, entre ellos 33 menores de 18 años.

The Associated Press