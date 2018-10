Un dato revelador sobre el juego entre Cavani, Mbappé y Neymar

No cabe duda que Mbappé, Neymar y Cavani son las estrellas del PSG, pero al parecer no son un trío consodilado en el club francés.

Los expertos en fútbol analizaron el porcentaje de interacción entre estos jugadores y todo apunta a que Neymar y Mbappé no se relacionan mucho con Cavani sobre el campo de juego.

Según Yahoo, ” el delantero charrúa tiene que lidiar con otra complicada situación. Está siendo marginado del juego por las dos máximas estrellas de la plantilla: Neymar y Kylian Mbappé. Cavani sólo recibe el 0,5% de los pases del astro brasileño y el 5% de los del francés”.

Incluso en el último partido del PSG, los datos dicen que el uruguayo no recibió ni un solo pase por parte del francés y el brasileño durante los 40 minutos que estuvieron los tres en el campo.

Sign Cavani as PSG will look to play Mbappe up top and sign a RW, Pulisic for his tight space control (1 year left) Kovacic perma, recall Mount. 2 FBs ideal but unlikely. Either recall Reece or Dujon and sell Zappa. Alonso untouchable atm, sell Emerson and sign F. Mendy. pic.twitter.com/JI12GF5Zo2

— 👑Mr Chelsea Boss👑 (@MrChelseaBoss) 9 de octubre de 2018