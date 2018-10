Vettel: “No puedo estar contento, no era el resultado esperado”

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) se marchó este domingo insatisfecho con la cuarta posición del Gran Premio de Estados Unidos, ya que esperaba un resultado “mejor” para seguir presionando de cerca para que el británico Lewis Hamilton (Mercedes) no consiga su quinto Mundial de Fórmula Uno.

“No puedo estar contento. No era el resultado. Podía haber sido mejor. Sólo me alegro por Kimi, que se lo merecía más que nadie”, declaró a la prensa con gesto serio.

“Seb”, que este año ha logrado cinco victorias y otros cinco podios, para un total de 266 puntos, tiene muy complicado alzarse con la victoria final a falta de tres pruebas para que concluya la temporada, ya que con el tercer puesto de Hamilton este domingo en Austin (Texas), la ventaja se amplía a 70 puntos a falta de tres carreras.

Sobre el incidente con el piloto australiano de Red Bull, Daniel Ricciardo, declaró que su intención era evitar el choque pero que “una vez que decidió” la trazada ya no podía rectificar la maniobra.

“En la maniobra con Ricciardo íbamos rueda con rueda, pero no tenía mucho agarre, no fue mi intención tocarle, una vez que decidió mi línea ya no la podía parar”, detalló.

Vettel salió quinto en la parrilla, pese a haberse clasificado en el segundo puesto, tras recibir una sanción de tres posiciones por no aminorar el ritmo con bandera roja en los entrenamientos del viernes, según la versión de los comisarios de carrera.

Pese a una buena salida, un error en la primera vuelta le hizo perder varias posiciones que le obligaron a remontar posiciones en pista.

El alemán, de 31 años, fue campeón entre 2010 y 2013, cuando lideró el cuatrienio triunfal de Red Bull, y espera volver a la senda del éxito la temporada que viene con la escudería italiana Ferrari.

