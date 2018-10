Yemen sufre la “peor hambruna en el mundo en cien años”

Personas sin recursos en el norte de Yemen se nutren a base de un sustento hecho con hojas cocidas llamadas “allas” a falta de otras fuentes de alimento. “Cuando no hay comida, comemos las hojas de este árbol por la mañana, por la tarde y por la noche”, relató un lugareño.

“No tenemos nada más que comer y no hay ayuda. Solo tenemos las hojas del árbol, que causan muchas enfermedades”, agregó. Según relatan, esta dieta hace que los niños de la región sufran de carencia de minerales y dolencias renales.

Según los últimos datos de la ONU, hasta 13 millones de civiles yemeníes corren el riesgo de morir de hambre en los próximos tres meses por culpa de la “peor hambruna en el mundo en cien años”.

“Mi hija Zahra tiene 7 meses de edad. Desde el día que nació, no hemos podido encontrar leche o comida, solo tenemos las hojas para cocinar y comer. No hemos recibido ninguna ayuda, tampoco tenemos dinero para llevarla al hospital. Las organizaciones [no gubernamentales] no llegan a nosotros. Llegan a quienes ya tienen. A los pobres no les prestan atención”, confesó una madre.

A finales de septiembre, el jefe humanitario de la ONU, Mark Lowcock, advirtió que Yemen “está perdiendo la lucha contra la hambruna” y se encuentra al borde de una catástrofe humanitaria.

El diplomático afirmó que el acceso a alimentación en el país “se ha deteriorado de forma alarmante en las últimas semanas” explicando que según cálculos de la ONU “otros 3,5 millones de personas podrían sumarse pronto a los 8 millones que ya se encuentran en situación de inseguridad alimenticia severa”.

Las víctimas menos protegidas de la hambruna son los niños. Según la ONG Save the children, este año el saldo de niños menores de 5 años fallecidos se eleva a 50.000, lo que equivale a la impactante cifra de 130 muertes infantiles.

Fuente: RT en Español