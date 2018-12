Esta es la canción más escucha de YouTube de 2018

Ocho de los diez videos musicales más escuchados en Youtube en todo el mundo en 2018 fueron en lengua española, según informó el propio portal.

Te Boté Remix de los artistas puertorriqueños Nio García, Darell, Casper Mágico, Bad Bunny, Nicky Jam y Ozuna ocupa el primer lugar y es el video que mas reproducciones registra en 2018

El video oficial de la canción, colgado el 11 de abril de este año, acumula casi 1.500 millones de reproducciones, 6,4 millones de “Me gusta” y más de 400.000 comentarios.

Por detrás de este se encuentra en segunda posición y también en español X (EQUIS), de Nicky Jam y J Balvin; seguidos de Girls Like You del grupo estadounidense Maroon 5 (primera canción en inglés); Dura del puertorriqueño Daddy Yankee y el remix de El Farsante de Ozuna y Romeo Santos.



Completan el Top 10 Sin Pijama de Becky G y Natti Natasha; el relanzamiento con un alienígena animado como protagonista de Dame Tu Cosita de El Chombo; God’s Plan de Drake (segunda en inglés); Me Niego de Reik; y Vaina Loca de Ozuna y Manuel Turizo.