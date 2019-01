Aerolínea advierte de una nueva estafa por WhatsApp

Singapore Airlines alertó a los usuarios de WhaysApp que no se dejen estafar por un nuevo truco que circula por WhatsApp.

Esta nueva estafa toma el nombre de la aerolínea para supuestamente ofrecer boletos gratuitos por el aniversario de la institución. El mensaje tiene un link adjunto que el usuario debe tocar para acceder a los pasajes gratuitos y cuando lo hace los estafadores pueden robar los datos personales del usuario.

