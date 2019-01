Al Bashir dice sudaneses no acabarán en campos de refugiados por protestas

El presidente de Sudán, Omar al Bashir, recalcó este domingo a sus ciudadanos que no terminarán en campamentos de refugiados en los países vecinos como consecuencia de las protestas que se suceden desde hace un mes en el país africano contra el Gobierno y que, en caso de una guerra civil, morirán en el país.



“¿A dónde vamos si sucede en Sudán lo que pasó en los otros países con guerra civil? ¿Queréis ir a campamentos de refugiados a los países vecinos? Pues no vamos a ir. Moriremos en nuestro país”, dijo el líder en un discurso en el estado de Nilo Blanco (noreste), trasmitido por la televisión estatal.



Acusó a las “partes hostiles” de matar a los manifestantes durante las marchas y aseguró que “existe quien quiere destruir a Sudán como pasa en otros países árabes”.



“La última víctima” de estas marchas antigubernamentales fue el médico sudanés Babakr Abdelhamid, que murió el jueves pasado en el barrio de Burri, en el este de Jartum, “asesinado con un arma que no llevan las fuerzas de la Policía, ni la seguridad y que no existe en Sudán. Los infiltrados le mataron para provocar al pueblo contra el Gobierno”, dijo.



Añadió que “unos miembros” del “Movimiento para Liberación de Sudán (MLS)” fueron arrestados en el estado conflictivo de Darfur y que “confesaron hacer sabotaje y matar a manifestantes”, sin precisar una fecha ni el número de los arrestados.



Entretanto, en la ciudad de Um Durman, situada frente a la capital Jartum, al otro lado del río Nilo, la Policía dispersó este domingo con gases lacrimógenos a los manifestantes que estaban en camino para entregar un memorando al Parlamento sudanés en el que piden la renuncia de Al Bashir, dijeron testigos a Efe.



Las autoridades admitieron el pasado 12 de enero la muerte de 24 personas en las protestas, pero la Policía ha desmentido que haya empleado fuego real contra los manifestantes, tal y como denuncian los organizadores.



Según Amnistía Internacional, más de 40 personas han perdido la vida en el primer mes de protestas, lideradas por la Asociación de Profesionales Sudaneses.

Fuente: EFE