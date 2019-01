Asambleísta Homero Castanier analiza pedido para eliminar impuesto verde

Homero Castanier, asambleísta por la lista CREO, explica las circunstancias en las que se encuentra actualmente el “impuesto verde”, impuesto ambiental a la contaminación vehicular que fue creado en el 2011 con el fin de disminuir el uso de vehículos de alto cilindraje.

“Hemos visto que desde el 2011 hasta la fecha, primero el comportamiento de los ecuatorianos no ha cambiado, después el dinero recaudado (casi 700 millones) no ha servido para programas de remediación ambiental y es un impuesto totalmente desproporcionado, irracional que afecta directamente a la gente más pobre del Ecuador, que no tiene la capacidad de cambiar un vehículo” dijo el asambleísta durante la entrevista en el programa “Los Desayunos de 24 Horas.

En cuanto al cumplimiento de la ley, Castanier afirmó que “se está violando la ley en el sentido de que se está recaudando el impuesto de manera confiscatoria. Lo que dice la ley es que nunca ese impuesto puede ser de más del 40% del avalúo residual que consta en el SRI del vehículo, hemos logrado determinar casos en que supera ese porcentaje”

“Nosotros hemos planteado la derogatoria de este impuesto, además porque en el 2011 jamás se debatió , entró por decreto ley, nunca hubo debates en el pleno y por eso nos permite el artículo Nº 140 de la Constitución modificarlo y hasta derogarlo” resaltó