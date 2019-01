Bolivia insta a diputado brasileño a disculparse públicamente por declaración

El ministro de Justicia de Bolivia, Héctor Arce, instó este domingo al diputado brasileño Rodrigo Amorin a disculparse públicamente por una declaración realizada esta semana en la que sostuvo “a quien le guste el indio, que vaya a Bolivia”.



“Nuestros pueblos indígenas merecen todo respeto y valoración y un representante electo de un país tan grande y digno como es Brasil debería disculparse públicamente”, escribió Arce en su cuenta de Twitter.



El ministro añadió que “cuando se trata de defender la nación boliviana no existen diferencias políticas”.



Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, lamentó nuevamente ese tipo de declaraciones y manifestó que “no es una novedad” lo dicho por el diputado brasileño.



“Siempre ha habido políticas de exterminio al movimiento indígena durante la colonia y la república; para quienes repasamos la historia no es una novedad lo que dice el diputado de Brasil”, apuntó Morales en un acto en la población de Villa Tunari en Cochabamba.



“En Bolivia los indígenas gobernamos totalmente diferente, es algo histórico, inédito, un orgullo”, agregó el mandatario.



El pasado viernes, medios bolivianos replicaron las declaraciones del diputado brasileño Rodrigo Amorin cuando se refirió a la Aldea Maracaná que se encuentra en Río de Janeiro donde habitan al menos 25 comunidades indígenas en la que señaló que es una “basura urbana” y que es necesaria su limpieza.



“Como carioca, me causa indignación ver aquello de la manera que está hoy. A quien le guste el indio, que vaya a Bolivia, que, además de ser comunista, sigue presidida por un indio”, expresó el diputado brasileño, según los medios bolivianos.

Las declaraciones de ese diputado generaron reacciones del oficialismo y la oposición boliviana al igual que de la población que expresó su rechazo a esas palabras a través de las redes sociales.



La ministra de Comunicación de Bolivia, Gísela López, escribió en Twitter que el diputado brasileño “desprecia con ignorancia supina a nuestros antepasados, los verdaderos dueños de la Patria Grande”.



Por su parte, el expresidente boliviano y candidato por la alianza opositora Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, calificó de “indignante” las palabras de Amorin y que “ofenden a Bolivia”.



El sábado, Morales lamentó el “resurgimiento de la ideología de supremacía racista como réplica de xenofobia el Gobierno de Estados Unidos” y que ante la intolerancia y discriminación, los pueblos indígenas promueven el respeto.

