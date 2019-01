Catedrático Fernando Carrión analiza la influencia del cartel de Sinaloa en Ecuador

Fernando Carrión, investigador y catedrático universitario, analiza la presencia del cartel del Sinaloa en el Ecuador, a propósito del juicio a“El Chapo” Guzmán en la ciudad de Nueva York, juicio en el que varias veces se ha nombrado al país.

“El Cartel de Sinaloa es una gran estructura al cual se van agrupando por formas de tercerización o de franquicia otros carteles. En el caso del Ecuador no hay una estructura criminal, no hay una mafia, un cartel , no hay una organización con la cual el cartel de Sinaloa trabaja, sino que principalmente han sido las instituciones. Y aquí se ve claramente por ejemplo a las Fuerzas Armadas no solo con el hecho de trasladar las drogas que entra por Colombia hacia los puertos, sino también el suministro de armas”, aseguró el catedrático durante la entrevista en el programa “Los Desayunos de 24 Horas”

En cuanto a las operaciones de “El Chapo” en el país, Carrión menciona que “Guacho estaba altamente vinculado con el cartel de Sinaloa y también compraba las armas a personas vinculadas a las Fuerzas Armadas, entonces el cartel no operaba con mafias sino con las instituciones públicas“

“Entonces lo que estamos viendo es que las instituciones públicas han sido penetradas por la corrupción. Hay un funcionario, Telmo Castro de las Fuerzas Armadas al cual le pagaban cien dólares por kilo que es una cantidad impresionante de recursos, y esos recursos ¿dónde están? ¿cómo se movieron?” enfatizó.

En cuanto a cómo enfrentar ésta situación, Carrión explica “Yo plantearía dos medios, un control riguroso con filtro respecto de candidatos y un control riguroso respecto del financiamiento de las campañas electorales. Sin eso obviamente que esto va a ser un mecanismo de representación de esas mafias y del lavado de recursos económicos y me parece que el CNE tampoco puede quedarse atrás”.