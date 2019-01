Céline Dion preocupa a fans por su extrema delgadez

La Semana de la Moda de París fue protagonizada por Céline Dion, quien se convirtió en el centro de todas las miradas, además de por sus impecables looks, por su extrema delgadez.

Durante un desfile, la intérprete de “My heat will go on”, de 50 años, lució un vestido negro con un tajo en la pierna y un gran escote, que hizo que muchos notaran su baja de peso.

Las fotografías de Dion, cada vez más delgada y demacrada, generaron preocupación entre sus fanáticos, que no es la primera vez que exponen su intranquilidad por este tema.

La cantante tiene que lidiar con este tipo de comentarios desde hace un tiempo, ya que en años anteriores su delgada figura también ha dado que hablar. De hecho, durante una entrevista en 2007, la canadiense aseguró que no era anoréxica. “Soy delgada y no hago ningún esfuerzo. He sido delgada toda mi ida. Nadie en mi familia tiene sobrepeso”.

Fuente: Infobae.com