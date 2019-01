¿Cuántas veces a la semana es aconsejable tener sexo para ser feliz?

Mucho se habla sobre la cantidad de veces que es necesario tener sexo por semana para estar “satisfechos” y a gusto con nuestras parejas. Sin embargo, nunca se obtuvo el dato exacto. Ahora, un estudio realizado en Estados Unidos arrojó la cifra correcta.

El estudio, hecho 2.400 parejas casadas, concluyó que pese a que las parejas que tenían más relaciones sexuales estaban más felices, la satisfacción se niveló a una vez por semana.

De hecho, aquellas parejas que en estudios dicen hacerlo hasta 4 o 7 veces por semana, no son “más felices”, aseguran.

La frecuencia revelada por el estudio permite encontrar un momento en que ambos se sienten lo suficientemente relajados para excitarse y a menudo es suficiente para detener la terrible presión que sienten las parejas cuando hay una sequía de sexo.

Por otro lado, otro informe estadounidense también encontró que el mayor productor de felicidad general para las parejas es la conexión más allá del sexo.

Todavía está generalizado el hecho de que las parejas que no tienen relaciones sexuales está infeliz y claramente tiene problemas, pero eso simplemente no es cierto. Una de las razones principales por las cuales las parejas dejan de tener relaciones sexuales no es debido a que su relación se ha echado a perder, sino que es porque están tan cerca que la relación ha dejado de ser exclusivamente sexual.

Cuanto más cerca estén, más se describen a sí mismos como “mejores amigos” o “almas gemelas” y es menos probable que uno se pueda excitar por el otro. Si uno piensa en su pareja más como un amigo, su cerebro inconscientemente lo saca de la categoría “Alguien con quien tengo relaciones sexuales” y lo ubica en la categoría “Alguien que me abraza”.

La felicidad en una relación dependerá de cómo se lleven ambas partes en este ámbito, no sólo cuántas veces intenten hacerlo. El número entonces puede variar, pero la idea es que ambos lo disfruten.

Fuente: argnoticias.com/ diariopanorama.com/ Infobae.com