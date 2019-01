Descubrió un engaño que le cambió la vida por completo

Richard Mason, un millonario británico cofundador de MoneySupermarket.com, descubrió un engaño que le ha cambiado la vida por completo.

El millonario está demandando a su ex esposa porque sus tres hijos no son suyos. Mason se enteró de la terrible verdad a causa de una revisión médica que le diagnosticó fibrosis quística, una enfermedad hereditaria que hace a los hombres infértiles desde su nacimiento.

Cuando el próspero empresario supo de su condición, de inmediato demando la realización de pruebas de ADN de él y sus tres hijos, un chico de 23 años y dos gemelos de 19. La terrible verdad salió a la luz: Mason no es el padre de ninguno de los tres. Esto ocurrió en 2017.

Aunque la pareja se divorció en 2007, las autoridades inglesas han dictado que la mujer pague a su ex marido una indemnización por $318,000, pero Mason busca recuperar los $5 millones que obtuvo su antigua esposa al divorciarse. También la demandará por fraude de paternidad.

El hombre sospecha que el mismo hombre es el padre de los tres chicos, un amante que su ex mujer tuvo en la década de los 90, pero desconoce su identidad. La primera vez que le informó a la madre de los chicos sobre el diagnóstico médico, ella le respondió: ” Por supuesto que los niños son tuyos, no importa lo que sugiera la ciencia”.

Mason dijo al Daily Mail que se encuentra devastado desde que supo la noticia, pues a causa del curso legal no puede tener contacto con quienes, durante dos décadas, pensó que eran sus hijos. El hombre confesó al diario que, cuando se enteró en un instante que en realidad no tenía hijos, su vida fue destrozada.

In an instant I wasn't a dad: Wife is forced to pay husband £250,000 for 'tricking' him into believing three sons were his for 21 years after doctor told him he had been infertile since birth. Daily Mail 6 January 2019 https://t.co/EwF6StkcPM pic.twitter.com/HmQVlciOFe